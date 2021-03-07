فيديو| "عضيت كلب لأنه عضني وعلاقتي بالمدرسة انتهت في أولى حضانة".. تصريحات خالد الصاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهيرة فودة:

تحدث الفنان خالد الصاوي عن طفولته وعلاقته بالمدرسة وعن موقف كوميدي تعرض له منذ الطفولة وجعله يعض كلبا.

قال "الصاوي" خلال لقائه في برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة "أنا اتخلقت كدة، لو عضيتني أعضك، وفي الحقيقة عضيته فعلا، بس هو اللي عضني في الأول وهو اللي إداني الفكرة".

أضاف: "علاقتي بالمدرسة انتهت من أول يوم في أولى حضانة، مفيش عمار بينا، وليه يلبسوني مريلة، مش المفروض الولاد تلبس لبس مختلف عن البنات؟ وليه الطوابير؟ وفي الآخر ندخل في أوضة ضلمة، اللي هي الفصول، أنا بروح مندمج ومبسوط ومستني، وبجري مع أصحابي وفجأة بيجروا ورانا عشان بنعمل شقاوة، ده احنا عيال، كانوا بيقعدوني ورا لغاية ثانوية عامة".

وعن شخصية "نائل" في فيلم "الفيل الأزرق"، قال: "الطريقة اللي اشتغلت بها على الدور ده كان فيه غشومية واستغباء، لأنه مينفعش أنك تقعد كذا يوم صاحي عايز تتفرج عشان عقلك الباطن يشتغل، فتقعد تتفرج على 50 أو 60 لبس على مستوى العالم كله، حتى لو الواحد عارف أنها أمراض نفسية، ولما روحت البلاتوة طلبت أن يكون ليا أوضة أقعد فيها يومين أو تلاتة زي العزل لوحدي، عشان أعيش الجو".

يذكر أن الفنان خالد الصاوي يشارك في بطولة مسلسل "القاهرة كابول" المقرر عرضه في رمضان المقبل.

ويشارك في بطولة "القاهرة كابول" طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، معتز هشام، حسني شتا، خالد كمال، كريم سرور وكوكبة من النجوم، من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.