مصطفى قمر يعلن مشاركة نجله تيام في مسلسله الرمضاني "فارس بلا جواز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن الفنان مصطفى قمر، انضمام نجله تيام لفريق عمل مسلسل "فارس بلا جواز"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل.

ونشر مصطفى عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، صورة تجمعه بتيام معلقا "مفاجأة تيموووووووو منور في فارس بلا جواز، من ضيوف المسلسل، حبيبي يا تيمو الحلقتين بتوعك عسل استنوه في رمضان بإذن الله".

مسلسل "فارس بلا جواز" يشهد عودة مصطفى قمر للدراما التليفزيونية بعد غياب 11عاما، ويشارك في البطولة كل من طارق عبدالعزيز وشيري عادل وسليمان عيد ومحمد ثروت، وطارق الإبياري، وهو من تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام.