بالفيديو – بشرى ترفض إتمام زواجها لهذا السبب!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: خلال لقائها مع الفنان أمير كرارة في برنامج “سهرانين” الذي يقدمه على قناة ONE، قالت الفنانة بشرى إن الشخصية التي جسدتها في فيلم “678”، وهي الفتاة المتحرش بها “فايزة”، أثرت فيها بقوة وهي مقبلة على الزواج، لدرجة أنها فقدت رغبتها في إتمام الزفاف، وفقدت الثقة في كل من حولها، بسبب اندماجها مع الشخصية.

ووصفت بشرى، الحالة التي مرت بها قائلة: “الدور دخلني في حالة اكتئاب صعبة قوي. المخرج محمد دياب دخل يتكلم معايا في آخر يوم تصوير، وقال لي إنت مش “فايزة”، إنت بشرى وفرحك بعد يومين، ما تصدقيش، وهاتي المشرط اللي معاكي.”

وأضافت: “قعدت فترة قلقانة ومتوترة، وفاقدة الثقة في كل اللي حواليا، صدقت إني الشخصية، وده خلاني شرسة”.

وأوضحت بشرى أن اسمها سبب لها عقدة، لأنهم كانوا في المدرسة ينادونها شبرا، وأحيانا شوربه، وخلال دراستها في الجامعة، فوجئت بأن قسم شؤون الطلبة يبحث عنها بسبب التجنيد، وتنبهت إلى أن اسمها لا ينتهي بتاء مربوطة، لكن اتضح أن ذلك كان خطأ.

وتابعت: “كان طول عمري من أحلام حياتي أدخل الجيش وأتجند، لأن حاسة شخصيتي مناسبة جدا مع الانضباط والالتزام في الجندية”.