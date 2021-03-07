جنات: “نجحت في التحدي وأخطط لتصوير هاتين الأغنيتين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: في مقابلة مع برنامج It’s Showtime الذي يعرض على قناة CBC، على هامش حضورها إحدى الفعاليات الفنية، قالت الفنانة جنات إنها لم تهاجم الرجال في ألبومها الجديد “أنا في انتظارك”، والأغنيات الحزينة أو التي فيها شجن من الألبوم فيها نصائح للمستمعين.

وأوضحت أن إصدار الألبوم استغرق وقتاً طويلاً في التحضيرات، بسبب ولادتها أولاً، وعندما كان الألبوم على وشك الصدور توقف العمل عليه بسبب كورونا، وتغيرت اتجاهات الفن، وبحلول الصيف بدأت الأرقام تنزل، ونجحت في التحدي لأن الناس سمعوا الألبوم وأحبوه، وكانت الحفلات فقط هي التي تنقصها.

وتعليقا على ما ذكره الفنان عزيز الشافعي عن تخوفها من تقديم أغنية “رايقة”، من ألحانه وكلماته، قالت: “كان فيها مصطلحات كتير غريبة، وكنت شايفة مش هاتبقى حلوة بصوتي، جربتها والحمد لله طلعت شبهي جدا”.

وأضافت جنات أنها تخطط لتصوير أغنية “أنا في انتظارك”، وأغنية “إوعى” من ألبومها الجديد، على طريقة الفيديو كليب.