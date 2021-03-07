روبي تعود إلى الغناء من جديد.. استمعوا لأغنية “حتة تانية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: طرحت النجمة المصرية روبي رسميًا أغنيتها “حتة تانية” وهي أولى أغاني ألبومها الجديد الذي تعود به بعد 14 عامًا من التوقف عن الغناء، والتفرغ بشكل كامل للتمثيل.

وأغنية “حتة تانية” من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما. وكانت روبي قد روّجت في الأيام الماضية لألبومها الجديد بجزء قصير من هذه الأغنية، وذلك استعدادًا لطرح العمل قريبًا.

وتفاعل عدد كبير من الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي مع أغنية “حتة تانية” التي بدأ بثها يوم أمس السبت على موقع “أنغامي”، فأعربوا عن إعجابهم بالأغنية، وحماسهم لسماع الألبوم بالكامل.

وانتهت روبي في شهر واحد فقط من التجهيز لألبوم “حتة تانية” الذي تعود به للغناء من جديد مع المنتج المصري وليد منصور.

وتوقفت روبي عن الغناء منذ العام 2007 بعد إطلاق ثاني ألبوماتها “مشيت ورا إحساسي”، الذي حققت من خلاله نجاحًا ملحوظًا، لكنها توقفت فجأة عن الغناء وانهمكت فى التمثيل وقدمت أدوارا عديدة فى التلفزيون والسينما.