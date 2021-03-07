كم تقاضت أوبرا وينفري مقابل حوارها التلفزيوني مع هاري وميغان؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل جديدة حول اللقاء التلفزيوني المرتقب للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل مع المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري.

ووفقاً لصحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن شبكة “سي بي إس” دفعت للمذيعة أوبرا وينفري ما بين 7 و9 ملايين دولار لبث مقابلتها المثيرة للجدل مع ميغان ماركل والأمير هاري حيث من المتوقع أن يتحدثا عن خروجهما الدراماتيكي من العائلة المالكة.

وبموجب الصفقة التي تم عقدها بين شركة “هاربو” المملوكة للمذيعة، أوبرا وينفري وشبكة “سي بي إس”، تحصل الشبكة على حقوق ترخيص المقابلة في جميع أنحاء العالم.

وعلي الرغم من المقابل المادي الضخم الذي تقاضته أوبرا، قال ممثلو ميغان وهاري إنهما لم يحصلا على تعويض مادي مقابل اللقاء التلفزيوني، كما أنهما لم يتلقيا تبرعاً مالياً لمؤسستهما الخيرية.

وأسهم هذا اللقاء التلفزيوني مع الثنائي الشهير هاري وميغان في زيادة المردود المادي الناتج عن الإعلانات لصالح شبكة “سي بي أس”، وذلك بعد أن طالبت الشبكة بمبلغ 325 ألف دولار مقابل إعلان مدته 30 ثانية يتم بثه خلال العرض الخاص، وهو ما يعادل ضعف تكلفة الإعلان العادي.

ومن المقرر بث اللقاء المنتظر لمدة ساعتين على شبكة ” سي بي إس” الساعة 8 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد 7 مارس وعلى شبكة ” إي تي في” في المملكة المتحدة يوم الإثنين 8 مارس.

ويأتى هذا، في الوقت الذي ارتفعت فيه حدة الخلاف بين الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من جهة وقصر باكنغهام من جهة أخرى في الأيام الأخيرة.