مخرج “محقق الحي الصيني 3”: أغنية جاكسون كلّفتنا مليون دولار!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشف تشين سيشنغ مخرج فيلم “محقق الحي الصيني 3” أنه دفع مليون دولار للحصول على حق استخدام أغنية مايكل جاكسون Heal the World في نهاية الفيلم.

وقال إنه أراد إيصال رسالة من أجل الوئام العالمي في مشهد النهاية، واقترح أحدهم أغنية جاكسون، فاستمع إليها مراراً وتكراراً، وأيقن بأنها الخيار الصحيح، وقال للناقد السينمائي تان فاي: “لقد أعجبتني الأغنية، لكني أعتقد أنه سيكون من الصعب الحصول على حق استخدامها. فالمسؤولون عن ملكية أعمال مايكل جاكسون يضعون شروطاً صارمة لاستخدام موسيقاه”.

وأضاف المخرج أنه أرسل نسخة كاملة من سيناريو الفيلم إلى أولئك المسؤولين، ليقرروا ما إذا كان الفيلم مناسباً للأغنية، وأخيراً قرروا الموافقة على استخدام الفيلم للأغنية، مقابل مليون دولار، فتردد إزاء الثمن الباهظ.. “جربنا أغنيات عديدة لملء هذا الجزء من الفيلم، لكنها لم تنجح أبداً. الأجواء العاطفية لـ Heal the World مناسبة تماماً للفيلم”.

وأخيراً، قرر تشين دفع ثمن الأغنية. “لم يكن هناك بديل مناسب. أعتقد أن عصر مايكل جاكسون كان فترة تاريخية خاصة، يمكن الشعور فيها بشيء مثل مجتمع عالمي. ويمكن للبشر أن يتحدوا بطريقة غير مسبوقة. ولكن في السنوات الأخيرة، تفرقت الموسيقى، والاهتمامات، فالناس يسعون إلى التفرّد والترفيه في عصر الإنترنت. وهناك عدد أقل فأقل من الأغاني الرائعة التي تعبّر عن الجنس البشري”.