فن ومشاهير

حياة الفهد: التسجيل المنسوب إليّ صحيح

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أكدت الفنانة حياة الفهد صحة التسجيل الصوتي المنتشر عبر تطبيق “واتس أب”، والذي انتقدت من خلاله حظر التجول الجزئي المفروض حاليًا، وقالت الفهد لصحيفة “القبس” الكويتية، أن التسجيل يعود بالفعل لها.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطعا صوتيا للفنانة حياة الفهد، انتقدت من خلاله الاجراءات الحكومية الأخيرة، لاسيما فرض حظر التجول الجزئي.

الجدير بالذكر ان الفهد تواصل حاليا تصوير مسلسل “مارغريت” في مملكة البحرين، والمسلسل من تأليف محمد وعلي شمس ومن إخراج باسل الخطيب، ويشهد مشاركة نخبة من نجوم الساحة الفنية الخليجية من بينهم حسن البلام وحمد العماني وبشار الشطي وريم ارحمة غيرهم من الفنانين.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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