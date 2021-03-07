للمرة الثانية.. رانيا يوسف تتغيّب عن محاكمتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تغيّبت رانيا يوسف، أمس، عن حضور جلسة محاكمتها، في قضية سب وقذف الإعلامي العراقي نزار الفارس، على رغم إلزام المحكمة الاقتصادية إياها بالحضور.

وتقرّر تأجيل الجلسة إلى 13 آذار (مارس) الجاري، حتى عودتها، بعد ما ذكر دفاعها أنّها خارج مصر هذه الأيام.

هذه المرة هي الثانية التي يتقرّر فيها تأجيل النظر في القضية، وبخاصةٍ أنها تغيبت عن الأولى، واكتفى دفاعها بالحضور.

وطلب الفارس، في دعواه، تعويضاً مادياً، يُقدر بنحو عشرة ملايين جنيه، بعد اتهامها له بالتحرش في أحد برنامج تلفزيوني.

وأكّد دفاعه، أنّه على رغم تهنئة موكله إيّاها ببراءتها في قضية السخرية من الحجاب، إلا أنّ اتهامها أدّى إلى تشويه سُمعته.

وأقام نزار مؤتمراً صحافياً أمس الأول، في القاهرة، كشف خلاله تفاصيل الخلاف، وأنه لا يمانع من التصالح معها والتنازل عن دعواه القضائية.

كانت يوسف قد حلت ضيفة على برنامج “الفارس”، في أولى حلقاته، وأدلت بتصريحات جريئة تسبّبت في شنّ هجوم عليها، ورُفعت دعاوى قضائية ضدها، لكنّها حصلت على البراءة عن تصريح “المؤخرة والحجاب”.