شكرا لقرائتكم خبر عن سعوديات تركن بصمتهن في العالم: أبرز الملهمات في اليوم العالمي للمرأة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 7 مارس 2021

تمكنت كثير من السعوديات الإبداع في كافة المجالات العلمية والفنية وغيرها حول العالم، وأصبحن ملهمات للعالم كله بل وأثبتن أيضاً قدرة المرأة السعودية على الدخول في اقتحام كافة مجالات العمل ليس في دول الخليج فقط ولكن حول العالم كله، وفي يوم المرأة العالمي 2021 نلقي الضوء على بعض من الملهمات السعوديات



الأميرة ريما بنت بندر

استطاعت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، الوصول إلى مركز سفيرة السعودية في واشنطن لتكون بذلك المرة الأولى التي يتم فيها إسناد مهمة دبلوماسية بهذا المستوى لامرأة سعودية.

وتعتبر الأميرة ريما شخصية نسائية بارزة في المملكة العربية السعودية وتدافع باستمرار عن المرأة في المنطقة وتعمل بلا كلل لتوسيع الفرص للمرأة السعودية.

ولم تتول الأميرة سابقا أي منصب دبلوماسي، لكنها أمضت عدة سنوات في الولايات المتحدة عندما كان والدها الأمير بندر بن سلطان يشغل منصب سفير المملكة في واشنطن بين عامي 1983 و2005، وحلت الأميرة ريما في هذا المنصب خلفا للأمير خالد بن سلمان الذي عين نائبا لوزير الدفاع.

سفيرة للأم المتحدة

وتعد الأميرة لمياء بنت ماجد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود الروائية السعودية، أول سفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الدول العربية.

تحظى الأميرة لمياء بتقدير واسع نتيجة إسهاماتها الكبيرة في العمل الإنساني وجهودها الخيرية للنهوض بالتنمية المستدامة والشاملة لأكثر فئات المجتمعات حاجةً

وتقود الأميرة لمياء من خلال منصبها أميناً عاماً لمؤسسة الوليد للإنسانية فريقاً نسائياً يكافح جميع أوجه عدم المساواة، ويوفر الفرص للمحتاجين في منطقة الشرق الأوسط وحول العالم. بالإضافة إلى الاستثمار في البرامج والمبادرات التي تركز على بناء التفاهم بين الثقافات وتطوير المجتمعات وتمكين النساء والشباب ومساعدة المتضررين من الكوارث.

المرأة السعودية تقتحم مجالات العمل

لم تقف كثير من الصعوبات أمام السيدات السعوديات لتحقيق أحلامهن، فالمهندسة أسيل أحمد استطاعت تحقيق حلمها بالوصول إلى موقعها الحالي كأول سيدة سعودية وعربية تضم إلى عضوية كلا من الاتحادين السعودي للسيارات والدراجات النارية و اللجنة النسائية لرياضة السيارات في الاتحاد الدولي للسيارات FIA.

هي الشابة ومهندسة الديكور والتصميم وسيدة الأعمال السعودية أسيل الحمد خريجة تخصص إدارة الأعمال من جامعة الملك فيصل في الرياض

الإعلامية لجين عمران واحدة من أشهر مقدمات البرامج السعوديات، والتي تُعرف بدعمها الدائم للمرأة، حيث تتناول مواضيع مهمة في الحياة، منها المرأة، الأطفال، تأثير السوشيل ميديا على الأشخاص وغيرها.

السعوديات في مجال الموضة

تحظى السعوديات بمكانة كبيرة في مجال الموضة والأزياء، فالفاشينيستا لما العقيل تتمتع بستايل عصري وشبابي، وتميل إلى تنسيق الملابس بطريقة عصرية، حيث تجمع الأسلوب الأنيق بالعملي في آن واحد، ما يجعلها قدوة من السيدات.

مصممة الأزياء العنود بدر هي الأبرز بين مصممي الأزياء في العالم العربي، فهي واحدة من أشهر المصممين الذين يتابعهم كثير من السيدات، وهي مصممة أزياء سعودية تمكنت بتصاميمها المميز وأسلوبها الأنيق أن تكتسب شهرة واسعة وصلت إلى جميع أنحاء العالم.

نساء سعوديات ملهمات

استطاعت المرأة السعودية الوصول إلى قائمة النساء الأكثر تأثيراً حول العالم في السنوات الأخيرة وتصدرت المصورة السعودية منال الضويان قائمة النساء الـ100 الأكثر تأثيراً عام 2019 التي أصدرتها وكالة "بي بي سي" الإعلامية البريطانية. وهي واحدة من النساء الملهمات على إنستقرام التي تدفع المرأة إلى أن تؤمن بنفسها تماماً كما تفعل هي، وذلك من خلال نشر صور ومقالات عن إنجازاتها.

وبجانب المصورة منال الضويان، جاءت المهندسة السعودية مشاعل الشميمري هي أول إمرأة سعودية تنضم إلى ناسا كمهندسة في مجال الطيران. وتنشر على صفحتها على إنستقرام بعض المعلومات حول الفضاء، كما أنها تتشارك مع المتابعين صورها وهي تقود الطائرة.

لم تتوقف السعوديات عند مجالات العمل فقط ففي المجالات الإبداعية والمهام الصعبة و استطاعت رها محرق أن تتغلب على صعوبة تسلق الجبال شاهقة الإرتفاع ونجحت في أن تصبح أصغر إمرأة عربية وسعودية تتسلق جبل إيفرست عام 2013

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ولمع اسم سمية الناصر كثيراً، وهي أول مدربة سعودية في مجال الإبداع، الحياة والذكاء العاطفي. وتنشر الكثير من الفيديوهات التوعوية والتي تساعد الناس في فهم مشاعرهم وكيفية التعامل مع المشاكل بطريقة إيجابية.