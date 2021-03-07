شكرا لقرائتكم خبر عن من تتربع على عرش إطلالات الكيرفي ؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 7 مارس 2021

تحولت الفتاة المثيرة، ذات المنحنيات أو ما يعرف بـ"كيرفي"، من وصم الوزن الزائد، إلى رحابة وصف "كيرفي"، وعاد معها الجسم المتعرج وغير المستقيم، إلى منصات عروض الأزياء، بعدما كان قاصرًا على معايير الجمال شديدة القسوة المرهونة بالوزن النحيف.



لكن ليس كل وزن كبير يمكن أن يطلق عليه "كيرفي"، فينبغي أولًا أن تتحقق فيه هذه الشروط والمواصفات: صغر حجم الخسر مع امتلاء الجزء السفلي للجسم عند منطقة الأرداف، وكذلك الجزء العلوي عند منطقة الصدر.

بل أن العديد من النساء يتوجهن حاليًا لعيادات التجميل، لإجراء جراحات لتغيير ونحت قوام الجسم، للحصول على الجسم كيرفي مشدود ذو قوام ممشوق.

هناك أوصاف أخرى للفتاة الكيرفي مثل: "الساعة الرملية"، وهو الوصف الي أطلق أولًا على كيم كارداشيان"kim kardashian"، الممثلة وعارضة الأزياء الأميركية الشهيرة، التي تعتبر مثالًا لجسد المرأة ذات المنحنيات.

وفي جلسات التصوير، تحرص الفنانات والمشاهير ذوات القوام الكيرفي على إبراز مفاتنهن ومنحنياتهن من خلال أوضاع تصوير معينة، تظهر الخصر المشدود والأرداف الممتلئة.

بل أنه أصبح هناك مسابقة لملكات جمال الكيرفي، تقام كل عام، وتحرص بعض دور الأزياء العالمية على السماح لعارضات ممتلئات القوام على عرض أزياء تناسب خصيصًا مع هذه الأجسام الممتلئة.

أما في العالم العربي، فتعد هنادي مهنا، واحدة من أبرز الفنانات والمشاهير ذات الجسم الكيرفي، والقوام الممتلئ بما يشبه الساعة الرملية.

عام 2019، تألقت الفنانة هنادي مهنا، بواحد من أغلى فساتين الزفاف من تصميم مصمم الأزياء المصري، أحمد حافظ، ضمن فعاليات عروض أزياء"winter fashion show"..

هنادي مهنى لا تعتمد على ملامحها الجميلة التي ورثتها على والدتها الفرنسية الأصل، فقط في التسويق لنفسها، بل أنها صاحبة ذوق رفيع في اختيار ما يناسبها من إطلالات سواء الفساتين التي ترتديها في المهرجانات السينمائية والفنية، أو الإطلالات الرسمية التي تطل بها في البرامج والمناسبات الخاصة، أو حتى الإطلالات النهارية التي تعرضها من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأبهرت هنادي مهنى متابعيها، بإطلالاتها في حفل كتب كتابها وزفافها، على الفنان المصري الشاب، أحمد خالد صالح.

وكان فستا زفاف هنادي مهنى من تصميم مصمم الأزياء المصري، هاني البحيري وعمل عليه لفترة طويلة حيث أكد أن هنادي اختارت أن يكون فستان الزفاف باللون الأبيض الخالص بعيداً عن الـ Off White أو أي درجة أخرى، مزين بـ40 ألف وردة صغيرة بجانب قطع من اللؤلؤ حيث لم يستخدم البحيري قطع من الألماس أو الاسترس كعادته في فستان الزفاف.

واعتمد مصمم الأزياء على ما يقارب الـ60 مترا من الدانتيل لتزيين الفستان، الذي يحتوي على ذيل طويل مطرز بالورود، ويبلغ طوله 7 أمتار.

وتحرص هنادي مهنى بشكل عام في إطلالتها على عناصر البساطة والرقي والجاذبية، إلى جانب ميلها للفساتين المحتشمة التي لا تظهر مفاتن الجسد، وغالبًا ما تعتمد على الفساتين الطويلة أو ذات الأكمام وغير المفتوحة من منطقة الصدر.

وكذلك الحال في اختياراتها في ارتداء الجامبسوت أو البدل الرسمية الكلاسيكية سواء كانت ترتدي جونلة أو بنطال.

وفي المهرجانات الفنية، تخطف هنادي مهنا الأضواء كعادتها بجمالها وبساطتها وإطلالاتها المبهرة.

الألبوم التالي يجمع أجمل إطلالات الفنانة المصرية الشابة هنادي مهنى، ذات القوام الكيرفي الذي أبحت تحلم به كل فتاة مؤخرًا، وتنفق الكثير من النساء أموالًا طائلة للوصول لهذا القوام؛ فطالعي الصور وتعلمي كيف من إطلالاتها الموديلات والألوان وأنواع القماش التي تناسب صاحبات الجسم الكيرفي.