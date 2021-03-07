أصالة نصري تدخل عالم التمثيل.

محمد الفلاح - الأحد 7 مارس 2021

أعلن المنتج المصري، جمال العدل، مالك شركة "العدل جروب" مفاجأة من العيار الثقيل، بكشفه بدء تجهيز عمل درامي جديد، ستكون بطلته النجمة السورية أصالة نصري.وبشأن تفاصيل هذا العمل الدرامي، كشف جمال العدل، بعض التفاصيل خلال لقائه مع برنامج "MBC Trending"، وقال إن لقاء جمعه بأصالة نصري عَرَضَ خلاله عليها إنتاج عمل درامي بالتعاون مع شركته، حيث أبدت تَحَمّسها لفكرة العمل، والذي فاتحها خلاله بأنّه يريد استغلال موهبتها بالتمثيل في أغاني كليباتها ونَقل تلك الموهبة إلى عالم الدراما، حيث سيتكون العمل من 8 أو 10 حلقات.



ورَدّ جمال العدل، خلال لقائه بالبرنامج، عن طبيعة عمل أصالة الجديد معه، وهل ستقدم قصة حياتها، فصرح قائلاً: "ضروري في العمل الذي ستظهر فيه أصالة أن تكون مطربة"، وأشار إلى أن العمل لن يحكي أو يتناول قصة حياة أصالة، مشيداً بقدراتها التمثيلية الضخمة التي تمتلكها.

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي أبدت فيها الفنانة السورية، أصالة نصري، رغبتها في التمثيل، إذ سبق أن صرحت خلال ظهورها مع الفنان المصري أمير كرارة قبل فترة، خلال استضافتها في برنامجه "سهراين"، أنها تود خوض تجربة التمثيل والمسرح أيضًا، خاصة أنّ جمهورها شعر بقوتها في التمثيل الذي ظهر خلال فيديو كليب أغنية "شامخ"، بالإضافة لفيديو كليب "والله وتفارقنا" الذي استطاعت من خلاله تمثيل المرأة الضعيفة والقوية والمرحة المحبة للحياة من خلال غنائها وتمثيلها بدون أن تتكلم.كما سبق أن أظهرت أصالة رغبتها بالتمثيل خلال استضافتها في برنامج الفنانة شيرين عبد الوهاب "شيري ستوديو"، وكانت شيرين عبد الوهاب، هي أول من طلب من أصالة التمثيل بعد المقطع التمثيلي الصغير الذي قدمته في برنامجها.يشار إلى أن أصالة نصري حياتها الفنية والشخصية مليئة بالمحطات الفارقة التي تجعل منها قصة مسلسل درامي ناجح، وطالما شاركت أصالة نصري متابعيها وجمهورها بعض تلك المحطات الفاصلة في مشوارها الفني والعائلي، وكان آخرها طلاقها من المخرج المصري، طارق العريان، بعد زواج وقصة حب استمرت سنوات، وأثمرت عن طفلين هما علي وآدم.

يشار إلى أن الفنانة السورية، أصالة نصري، أعلنت في شهر يناير/ كانون الثاني 2020، انفصالها بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاما.

وتسببت صورة نشرها المخرج طارق العريان في غضب كبير للفنانة أصالة، حيث ظهر في صورة تجمعه بنيكول سعفان، والتي تردت أنباء عن زواجهما خلال الفترة الماضية، لتكشف الفنانة السورية عن تفاصيل انفصالها عن العريان موجهة له ولأصدقئها رسالة لوم وعتاب.

بعدها كشفت أصالة عن سر حذفها للمنشور الذي هاجمت فيه زوجها السابق، المخرج طارق العريان، من على حسابها على موقع "إنستغرام"، ولاقى تداولا واسعا. وصرحت أصالة أنها تفكر حاليا في إصدار كتاب عنها، وأضافت أنها بدأت في كتابته بمساعدة إحدى الكاتبات الكبار، وتبدأ من آخر ذكرى لديها رجوعا إلى الوراء في قصة حياتها.

بعدها طرحت الفنانة السورية أغنية "شامخ" أدت فيها مشاهد تمثيلية أبرزت فيها مواهبها التمثيلية القوية.

وربط البعض بين أغنية "شامخ" بكلماتها وتصويرها، بالفصل الأخير من حكايتها مع طليقها، ومنهم من اعتبر أنّ دموعها في فيديو كليب الأغنية حقيقية، وتعبر بصدق عن مشاعرها التي طالما شاركتها مع جمهورها من خلال حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

بينما رأى آخرون مدى التقارب في تنفيذ أغنية "شامخ" وأغنية "Dear Society"، للمغنية ماديسون بير، وهو ما ردت عليه أصالة بالنفي، وقالت إن وجود تشابه بين الكليب وأحد الإعلانات الأجنبية "لا يضايق أحدا"، وقالت إنّها تحب البكاء "دائماً"، عند الإجابة عن سبب بكائها بحرقة أثناء تصوير الأغنية.