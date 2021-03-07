ردود أفعال الفنانين حول زيارة البابا فرانسيس للعراق

محمد الفلاح - الأحد 7 مارس 2021

مع زيارة البابا فرانسيس؛ بابا الفاتيكان، إلى العراق، والتي تعد الأولى إلى بلاد الرافدين، والتي يزور خلالها العاصمة بغداد والنجف ووادي أور ومدن أربيل والموصل وكركوك، كما يتضمن برنامج الزيارة أربع خطب بابوية وخطبتين وصلاة على ضحايا الحرب.



وأثنى عدد من النجوم على هذه الرسالة المليئة بالحب والأمل من البابا فرانسيس إلى الشعب العراقي.

كتبت نانسي عجرم قائلة: "رسالة محبة وأمل البابا فرانسيس في العراق".

شذى حسون: "بلدي ملتقى الأديان يستقبل قداسة البابا فرنسيس في بغداد في حدث تاريخي لطالما انتظراه الطرفان وها هو يصبح واقعا.. شكرًا واهلاً وسهلاً بك في العراق.. وإن شاء الله بمجيئك تتغير الأحوال وينتصر الحب والسلام".

أما عاصي الحلاني كتب: “اتابع الآن زيارة بابا فرنسيس الى العراق بعد سنين الحرب والإرهاب” هذه الزيارة تؤكد بأن العراق بلد التلاقي وتهدف الزيارة، إلى تعزيز الحوار بين الأديان. هذا العراق الحبيب كان وسيبقى بلد السلام والتعايش والمحبة وملتقى الأديان”.

أما مايا دياب فكتبت: "العراق الحبيب وزيارة تاريخية لـ بابا الفاتيكان ليبشّر بالسلام والحب لأرضٍ لا تطلب الا السلام لكل مواطنيها اسلاماً ومسيحيين، زيارة توحيد النفوس والأرواح، زيارة تتخطى الدين وتزرع الحب في كل مكان".