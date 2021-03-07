ابنة حمدي غيث تكشف أسرارا جديدة في ذكرى وفاة والدها

محمد الفلاح - الأحد 7 مارس 2021

كشفت ميادة حمدي، ابنة الفنان الراحل حمدي غيث، أسرارًا وكواليس عن والدها في ذكرى وفاته.



قالت ميادة حمدي غيث خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد 7 مارس، إن والدها كان شاعرًا وقدم ديوان شعر اسمه "المجد للإنسان"، وتم طباعته وكان في الأسواق، متابعةً أن هذه المعلومة لا يعرفها الكثيرين.

تابعت أن والدها حمدي غيث، كان يحب دوره جدًا في فيلم "الناصر صلاح الدين" حيث جسد شخصية "ريتشارد قلب الأسد"، كما أنه كان يحب دوره في مسلسل "ذئاب الجبل" لأن هذا الدور كان الأقرب إلى شخصيته الحقيقية.

كما قدم البرنامج تقريرًا استعرض رحلة الفنان الراحل وأبرز الأعمال التي قدمها خلال مشواره.