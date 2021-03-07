فرجينيا هاني تمثل مصر بمسابقة ملكة جمال العالم.. 14 مارس

محمد الفلاح - الأحد 7 مارس 2021

تشارك المصرية فرجينيا هاني، في مسابقة ملكة جمال العالم المقرر انطلاقها من ١٤-٢٧ مارس الجاري في دولة تايلاند، وذلك بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، وفعاليات بداية المسابقة، حيث تدخل ممثلة مصر في منافسة شرسة مع 60 مشتركة أخرى من 60 دولة مختلفة.



واستطاعت فرجينيا الوصول إلى مراكز متقدمة للغاية خلال تصفيات مسابقة Miss egyptإلى أن حققت لقب المسابقة، حيث توجت كملكة جمال مصر عالمياMiss egypt grand international وخاضت عدة تصفيات 350 متسابقة حتى وقع الاختيار على ٢٠ متنافسة وسط تنافس قوي استمر لمدة شهرين.

وخلال مشوار التتويج بملكة جمال العالم، كان لزامًا عليها تحقيق نتائج مميزة في 3 مسابقات مختلفة يتم تقييم نتائج جميع المشاركين في المسابقات الثلاثة ليتم اختيار ملكة جمال مصر، حيث نجحت فيرجينيا في الفوز بمسابقة "miss elegant" محققة المركز الأول، والمركز الثاني بمسابقة "Miss talent"، والدخول ضمن أفضل 5 متنافسات بمسابقة، "Miss fitness".

وحرصت فرجينيا منذ صغرها على التوجه إلى برامج التبادل الثقافي للطلاب exchange"، حيث كانت تحب دائما أن تمثل مصر في ألمانيا وتتحدث عن العادات والتقاليد المصرية هناك، وتصحح لهم أي مفاهيم مغلوطة، ما كان يمنحها حافز إضافي لمواصلة مشوارها، وتحقيق حلمها في تمثيل الفتاة المصرية.

وحققت صاحبة الـ20 عامًا، انجازات عديدة في المسابقات الدولية، لترفع علم مصر عاليا، وهو ما جعلها تشعر بمسؤلية أكبر تجاه بلدها، كما كان لفرجينيا مشاركات عديدة ضمن مبادرات وفعاليات وزارة الهجرة من أهمهم مبادرة «اتكلم عربي» وتوجهت للصاعقة المصرية رفقة وزيرة الهجرة و«ييج رامي» في شهر فبراير الماضي.