شكرا لقرائتكم خبر عن بيونسيه تكرم إحدى معجباتها بعد وفاتها بسبب مرض السرطان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلمت النجمة العالمية بيونسيه كيف تكسب المزيد من الشعبية وحب الجمهور، فقد شاركت النجمة الشهيرة البالغة من العمر (39 عامًا) فى تكريم واحدة من معجبيها والتى تدعى "ليريك شانيل" والتى توفيت بسبب مرض سرطان المخ وanaplastic ependymoma وذلك الأسبوع الماضي Brown Skin Girl

قدمت بيونسيه فى مقطع فيديو قصير نشرته على قناتها الخاصة على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، والفيديو عبارة عن "medly" مزيج الأغانى من أنجح و أشهر أغنيات بيونسيه مثل "Brown Skin Girl" و"Halo" و"Love On Top"، المغطاة بصور وفيديوهات شانيل، وينتهى الفيديو بقول بيونسيه، "أحبك من كل قلبى".

وحسب تقرير نشره موقع "Billboard" فإن شانيل توفيت يوم الجمعة الماضى (5 مارس) بعد صراع دام عامين مع المرض، وذلك عن عمر يناهز الـ 13 عامًا، فقد استطاعت الفتاة أن تحصل على عدد كبير من المتابعين على موقع التواصل الاجتماعى "Instagram" كونها كانت توثق هى وعائلتها تفاصيل حياتها باستمرار.

و فى شهر سبتمبر الماضى أرسلت بيونسيه باقة من الزهور البيضاء إلى شانيل بعد أن نشرت مقطع فيديو لها وهى تغنى "Love On Top" عندما كانت طفلة ، بعد ان خرجت من المستشفى.