شكرا لقرائتكم خبر عن بيلى إيليش تحصل على حكم تقييد لمدة 5 سنوات ضد متحرش طاردها برسائل مزعجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت النجمة العالمية بيلي إيليش، في الحصول على حكم تقييد لمدة خمس سنوات، ضد المتحرش الذي أرسل لها رسائل مزعجة على منزلها في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

ووفقًا لصحيفة ديلى ميل البريطانية، فإن النجمة صاحبة الـ 19 عامًا، حصلت على حكم نهائى بالتقييد ضد المطارد "جون ماثيوز هيرل"، الذى تقدمت ضده بدعوى قضائية في فبراير الماضى، اتهمت فيها المتحرش بإرسال رسائل مزعجة على منزلها، وجعلها تشعر بعدم الأمان عند الخروج من منزلها.



بيلي إيليش

وزعمت الفائزة بخمس جوائز جرامى، أنها تعرضت للكثير من الرسائل المزعجة المرسلة من الشخص صاحب الـ23 عامًا، مدعيه أنه قام بحركة "شق الحلق"، عند رؤيتها في الشارع بجوار منزلها، الأمر الذى دفعها لإقامة الدعوى القضائية لحماية نفسها.

وفي الوثائق التي حصلت عليها مجلة The Blast، قالت إيليش: "لم أعد أشعر بالأمان عند الخروج من منزلي والاستمتاع بالتمارين البدنية الأساسية في الحي الذي أسكن فيه، حيث يمكنه محاولة الاقتراب وإيذائى".



النجمة العالمية بيلي إيليش

وعلى جانب آخر، كانت بيلى إيليش، استحوذت على المركز الأول في أكثر الأعمال مشاهدة عبر منصة Apple Tv الجديدة، بفيلمها الوثائقى The World’s A Little Blurry بعد أيام قليلة من طرحه على المنصة.

ووفقًا للصفحة الرسمية لـ World Music Awards، فإن النجمة صاحبة الـ19 عامًا، استحوذت بفيلمها الجديد على المركز الأول في أكثر الأفلام مشاهدة على المنصة، بالإضافة إلى جذبها حوالي 33٪ من الجمهور للانضمام للمنصة من أجل مشاهدة الفيلم الذى طرح في 26 فبراير الماضى.