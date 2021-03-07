شكرا لقرائتكم خبر عن كريستين ستيوارت × صور جديدة من كواليس تصوير دور الأميرة ديانا بفيلمها Spencer والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب الممثلة كريستين ستيوارت دور الأميرة الراحلة ديانا فى فيلمها الجديد Spencer، والتى رصدتها عدسات المصورين فى دولمن بألمانيا، فى وقت سابق من هذا الأسبوع، أثناء تصوير مشاهد جديدة من دورها، وكانت الممثلة البالغة من العمر 30 عامًا، تشبه بشكل كبير أميرة ويلز، حيث ارتدت معطفًا ورديًا شاحبًا منقوشًا، ترتديه فوق تيشرت برقبة باللون البيج.



الاميرة ديانا - الممثلة كريستين ستيوارت

وظهرت كريستين بشكل متأمل لما حولها كما كانت تظهر الأميرة ديانا، وسارت النجمة العالمية ويديها في جيوبها ورأسها لأسفل بينما كانت الكاميرات تتحرك من حولها، وفى الكواليس، ظهرت ستيوارت محاطة بفريق عمل كامل يرتدى الأقنعة الطبية تماشيا مع إجراءات السلامة وسط جائحة فيروس كورونا المستجد.



اميرة ويلز والممثلة كريستين

ويتناول الفيلم فترة من حياة الأميرة ديانا، عندما قررت الطلاق من ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، ما جعل من المستحيل بالنسبة لها أن تصبح ملكة بريطانيا فى يوم من الأيام، وهى الفترة التى التف العالم كله حول الجدل المثار عن الأميرة الجميلة.



كريستين ستيوارت



كريستين تؤدى دور الأميرة ديانا فى فيلمها الجديد

ويقال إن أحداث قصة الفيلم، تدور حول ثلاثة أيام خلال أحد أعياد ديانا الأخيرة في منزل وندسور، وفي منزلهم بساندرينجهام، في نورفولك، بإنجلترا، في عام 1991 - وذلك فقا لصحيفة "ديلى ميل"البريطانية - وكتب السيناريو، الإنجليزي ستيفن نايت، الذي كتب أيضًا Peaky Blinders.



كريستين تقلد الاميرة ديانا



الاميرة ديــانا وكريستين

ومن جانبه، أوضح المخرج بابلو لارين، أن الدراما لن تتعمق في وفاة الأميرة ديانا المأساوية، بل تركز بدلاً من ذلك على علاقتها بالملك والحب الذي كانت تتمتع به لأطفال الأمير وليام والأمير هارى، وقال المخرج: "قررنا الدخول في قصة عن الهوية، وكيف تقرر المرأة بطريقة أو بأخرى ألا تكون ملكة".



ستيوارت

وعن قرار اختياره كريستين ستيورات لتمثل دور الأميرة ديانا، والذى دار بسببه الكثير من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعى، دافع بابلو عن قرار اختيار الممثلة الأمريكية في هذا الدور، قائلاً: "كريستين هي واحدة من أعظم الممثلين اليوم، يمكن أن تكون كريستين أشياء كثيرة، ويمكن أن تكون غامضة للغاية وهشة للغاية وقوية جدًا في النهاية، وهذا ما نحتاجه".



كريستين ستيوارت

وتابع: "مزيج هذه العناصر جعلني أفكر فيها، الطريقة التي استجابت بها للسيناريو وكيف تتعامل مع الشخصية، من الجميل جدًا رؤيتها، أعتقد أنها ستفعل شيئًا مذهلاً ومثيرًا للفضول في نفس الوقت".