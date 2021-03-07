شكرا لقرائتكم خبر عن ظافر العابدين مخرجا ومنتجا ومؤلفا وممثلا للفيلم التونسي "غدوة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطوات جريئة ومفاجآت فنية في جعبة الفنان التونسي ظافر العابدين فقد أعلن دخوله عالم الإخراج السينمائي من خلال فيلم " غدوة " الذي سيقوم بالمشاركة في كتابة السيناريو الخاص به مع السيناريست المصري أحمد عامر ، وبالإضافة للإخراج والكتابة ينتج العابدين الفيلم بمشاركة مؤسسات أخري ويقوم بالتمثيل فيه أيضا.



فيلم غدوة اول اخراج لظافر العابدين

ظافر العابدين قال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في تونس: الإخراج دائماً كان حلم يراودني، لكنني كنت أنتظر المشروع المناسب والتوقيت المناسب، وأشكر كل الداعمين لي في هذه التجربة ومنهم المنتجة التونسية الكبيرة درة بوشوشة والتي تجمعنا علاقة صداقة وعمل طويلة .



ظافر العابدين

وأضاف: قصة فيلم "غُدوة" قصة قريبة جدا من قلبي وهي قصة تونسية بجوانبها الاجتماعية والإنسانية، واعتقد أن الكثير من الناس سيتفاعلون معها، وسأقوم بأداء أحد الأدوار إلى جانب كتابة السيناريو مع السينمائي المصري أحمد عامر.



درة بوشوشة

تنطلق أحداث الفيلم عندما يجتمع شمل حبيب وابنه أحمد بسبب تدهور الحالة الصحية للأب، وما بين دوي أجراس الموعد النهائي وأحداث مفاجئة تشعل حالة من التوتر، يتبادل الأب والابن مقاعدهما، فيتورطان في موقف لم يستعدان له، ويشارك ظافر العابدين بطولة الفيلم نجلاء بن عبد الله، البحري الرحالي، غانم الزرلي، رباب السرايري، وأحمد برحومة ومدير التصوير في الفيلم المصري أحمد يوسف.