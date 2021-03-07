ديانا كرزون تعلن وفاة جدتها وتفاصيل استقبال العزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت الفنانة الأردنية ديانا كرزون وفاة جدتها، صباح اليوم الأحد، عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام".

وكتبت ديانا "بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم".

وتابعت "إنا لله وإنا اليه راجعون، ببالغ من الحزن والاسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله تعالى جدتي ليلا فارس تمر آغا، صباح هذا اليوم الاحد

7 مارس، تقبل التعازي على الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي".