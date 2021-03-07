بالفيديو: مقاتل روسي يفقد حزامه في “UFC” بسبب تصرف متهور

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 مارس 2021 12:10 مساءً - منذ ساعتين

فقد الروسي، بيتر يان، حزامه في فئة وزن “البانتام” في منظمة “UFC” للفنون القتالية المختلطة، بعدما قام بتصرف متهور في النزال الذي جمعه بالأمريكي ألجمين ستريلينغ، أمس السبت.

وعندما كان يان يسيطر على ستريلينغ، في الجولة الرابعة من النزال الذي أقيم ضمن أمسية “ufc 259″، انحنى المقاتل الأمريكي للإفلات من قبضة الروسي، لكن الأخير وجه له ضربة غير قانونية بركبته على مستوى الوجه.

وتأثر ستريلينغ بالضربة، حيث سقط على الأرض واضعا يده على وجهه، قبل أن يتدخل الحكم ويعلن نهاية النزال بفوز المقاتل الأمريكي، ومعاقبة المقاتل الروسي بالاستبعاد.

ولكن ستريلينغ رفض استلام حزام بطل وزن “البانتام” في منظمة “UFC”، وألقاه على أرض الحلبة.

واعتذر يان في وقت لاحق عن تصرفه، حيث قال: “لم أرغب في تسديد ضربة محظورة، لقد ارتكبت خطأ كبيرا ودفعت الثمن”.

وهذه الخسارة هي الثانية ليان في نزاله الـ17، فيما حقق ستريلينغ، فوزه الـ20 مقابل 3 هزائم، وذلك بحسب RT.