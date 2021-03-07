شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان بالجلابية الصعيدى والسلاح فى أحدث صورة من كواليس مسلسل موسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان محمد رمضان، صورة جديدة له من كواليس مسلسل موسى، الذى يجسد من خلاله شخصية شاب صعيدى يدعى موسى، ويقاوم الاحتلال الإنجليزى، ويحتوى المسلسل على الكثير من المواقف والصراعات، يظهرها فى إطار درامى شيق.



محمد رمضان

ويظهر محمد رمضان، فى أحدث صورة نشرها من كواليس العمل عبر حسابه على "إنستجرام"، وهو يرتدى الجلباب الصعيدى وبجانبه سلاح نارى، ويظهر فى الخلفية شخص آخر يحمل سلاح نارى، وهو المشهد الذى يعكس الأحداث الدرامية والصراعات القوية التى يمر بها البطل خلال أحداث المسلسل فى صفوف مقاومة الاحتلال.



محمد رمضان فى مسلسل موسى

يشار إلى أن النجم محمد رمضان، يتخلى فى النصف الثانى من أحدث المسلسل عن الزى الصعيدى، ويرتدى البدلة، ويكون "موسى أفندى" بعد مقاومته للإحتلال الإنجليزى، وانتهت أسرة المسلسل من تصوير عدد كبير من المشاهد فى الحى الريفى بمدينة الإنتاج الإعلامى، وذلك بعد تصوير عدة مشاهد داخل القرية الفرعونية بشارع البحر الأعظم، حيث جاء ذلك بعد عودة فريق العمل من أسوان الفترة الماضية.

ويواصل أبطال مسلسل "موسى" تصوير مشاهد العمل بشكل يومى وبعدد ساعات تصوير مكثفة للانتهاء من العمل قبل حلول شهر رمضان المقبل، ويشارك فى بطولته سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.