شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عيد ميلاد عبلة السينما المصرية "كوكا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى ميلاد عبلة السينما المصرية الفنانة " كوكا"، التى تركت بصمتها ولفتت الإنتباه اليها عالمياً ومحلياً، بسبب بشرتها السمراء، وقسمات وجهها، وملامحها المصرية الخالصة، جعلتها نجمة مختلفة، واقترنت شهرتها بأدوار المرأة البدوية على شاشة السينما، ولم تخرج عن هذا الإطار إلا في 3 أفلام "سيجارة وكاس، مصنع الزوجات، بواب العمارة"، من إجمالي ما يقرب من 27 عملًا فنيًا.

اسمها الحقيقي ناجية إبراهيم بلال وولدت فى القاهرة عام 1917، لأب كان ضابطًا من السودان، وأم ريفية مصرية، وقررت أن تعمل في شبابها في مجال السينما، فعملت قبل أن تكمل العشرين من عمرها كـ «مونتيرة» في ستوديو مصر وحصلت على أول أدوارها في فيلم «بواب العمارة» مع علي الكسار في عام 1935، وبعدها بعام قامت بدور صغير في فيلم «وداد» مع أم كلثوم.

عرفت الفنانة كوكا، الطريق إلى العالمية مبكرًا، خصوصًا وأنها تجيد اللغة الإنجليزية بطلاقة، وقدمّت عدد من الأفلام منها "Dark Sands"، و"Jericho"، ولكن لم تستطع الاستمرار خصوصًا بعد وقوعها في الحب وزواجها من المخرج نيازي مصطفى، وعدم قدرتها على السفر خارج مصر لفترات طويلة.