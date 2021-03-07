شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان وبريانكا شوبرا وجاستين بيبر.. نجوم يلتقون من داخل عيادات الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يترك نجوم العالم أى فرصة إلا ويلتقطون خلالها الصور التذكارية ليس فقط بالحفلات والمهرجانات وعلى الـ red carpet لكن هناك بعض النجوم حرصوا على التقاط الصور التذكارية خلال زيارتهم لطبيب الأسنان، واليوم بالتزامن مع "National Dentist's Day" نستعرض أجمل صور النجوم من داخل عيادة طبيب الأسنان.

يأتى فى المقدمة الممثل الأمريكى تومى دوفرمان الذى ظهر بعده صور خلال تواجده بعيادة الأسنان، حيث حرص النجم الشهير على التقاط الصور بطريقة الـ"selfie" خلال قيام الطبيب بالاعتناء بأسنانه.



تومي دوفرمان تومي دوفرمان

ويدخل القائمة أيضًا الممثل الكوميدى آدم ديفين الذى ظهر بصور تحل خفه ظل واضحة من داخل عيادة طبيب الأسنان .



ادم ديفين ادم ديفين

فى حين جاءت صورة النجمة العالمية جينوارى جونس تظهر مدى خوفها من الجلوس على المقعد الخاص بطبيب الأسنان، بينما ظهرت نجمة بوليوود الشهيرة بريانكا شوبرا بأحدى الصور وترسم على وجهها ملامح الصدمة.



جينواري جونس جينواري جونس

فى حين استطاع النجم العالمى جاستين بيبر أن يظهر مدى شجاعته وذلك خلال اعتناء الطبيب بأسنان النجم الشهير الذى ظهر بإحدى الصور وهو يرفع علامة النصر.



جاستين بيبر جاستين بيبر

وتضم أيضًا قائمة النجوم الذين حرصوا على التقاط الصور من داخل عيادات الاسنان كل من النجمة والسوبر موديل بروك شيلدز وكيت هيدسون وكيم كاردشيان وكريس جينر وكريستى تيجن وغيرهم .



بروك شيلدز



بريانكا شوبرا



كريس جينر



كريستي تيجن



كيت هيدسون