خاص| تفاصيل الحالة الصحية للمنتجة اعتماد خورشيد.. مازالت حرجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

وصف إيهاب خورشيد نجل الإعلامية والمنتجة اعتماد خورشيد، حالة والدته الصحية بالحرجة، موضحا أنها في كامل وعيها إذ تخضع للعلاج في العناية المركزة.

وقال إيهاب في تصريحات لموقع "الخليج 365": "أجرينا أشعة مقطعية على الصدر، لكن الحمدلله ظهرت الأشعة سليمة، أي أنها غير مصابة بفيروس كورونا، لكنها تعاني من وجود مياه على الرئة، وأكد الأطباء أنها تعيش بريع الرئة، بسبب تلف الرئتين مع ضعف عضلة القلب".

وأضاف "الحالة الصحية مازالت حرجة، ولكنها في كامل وعيها، وتحدثت معنا عند زيارتها".

ونقلت المنتجة اعتماد خورشيد إلى المستشفى منذ 15 يوما، إثر معاناتها من ضيق في التنفس، وذلك بعد فترة وجيزة من عودتها للظهور بالتزامن مع وفاة وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف، وإعلانها ونجلها إيهاب عن تلقى العزاء في شقيقه عازف الجيتار الراحل عمر خورشيد بعد سنوات من رحيله، والحديث عن وجود شبهات تؤكد تعرضه للقتل.