صور| ملك زاهر رفقة أسرتها في أحدث ظهور.. ومي كساب تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت ملك ابنة الفنان أحمد زاهر صورتين تجمعها بأسرتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وانهالت التعليقات على الصور ووضعت الفنانة روجينا قلوب، كما كتبت الفنانة مي كساب :"قمرات ماشاء الله، ربنا يحفظكم".

يذكر أن ملك شاركت مؤخرا والدها الفنان أحمد زاهر في بطولة مسلسل "لؤلؤ" بطولة الفنانة مي عمر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم،عماد زيادة، سلوى عثمان، حمدي هيكل وهدير عبد الناصر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي.