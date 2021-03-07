خالد الصاوي: عضيت كلباً بعد أن عضني!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ 7 ثواني

كشف الفنان المصري، خالد الصاوي، أمس السبت، عن رد فعله غير المتوقع بعد أن تعرض للعض من كلب عندما كان طفلا صغيرا.

وقال الصاوي خلال استضافته في برنامج “سهرانين”، المذاع على فضائية “أون إي” المصرية إنه عندما عضه الكلب قام بعضه في المقابل.

وبرر تصرفه قائلا: “”هذه هي طبيعتي، ولم أفكر وقت الواقعة، لقد خلقت هكذا، لو عضيتني سأعضك، وفي الحقيقة عضيته فعلا، لكن الكلب هو من عضني في البداية، وهو ما منحني فكرة أن أعضه”.

وعن كواليس تجسيده لشخصية “شريف الكردي” الذي مسه الجن “نائل” في أحداث الجزء الأول من فيلم الإثارة والتشويق “الفيل الأزرق”، كشف خالد الصاوي في برنامج “سهرانين” أن جلس يشاهد 50 أو 60 واقعة مس جن على مستوى العالم.

وتابع أنه عندما ذهب إلى استوديو التصوير طلب تخصيص غرفة له لكي يجلس فيها أياما مثل فترة العزل، لكي يعيش أجواء حبسه داخل عرفة منفردة في مستشفى الأمراض العقلية.

كما أفصح خالد الصاوي في البرنامج عن أنه كان متخوفا من رد فعل بشرى عندما اتفق مع زوجها، سالم هيكل، على مفاجأتها بطلب الأخير يدها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي العام الماضي.

وينتظر خالد الصاوي عرض أحدث مسلسلاته التلفزيونية “القاهرة كابول” في شهر رمضان، ويشارك في بطولته طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي، ومن إنتاج شركة “سينرجي”.

وتتمحور أحدث مسلسل “القاهرة كابول” حول 3 شخصيات رئيسية، هي الإعلامي (فتحي عبد الوهاب)، وضابط الأمن الوطني (خالد الصاوي)، وشخصية الإرهابي (طارق لطفي)، وذلك بحسب “سبوتنيك”.