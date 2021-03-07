شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عيد ميلاد حنان ترك "أخت تريز" الغائبة منذ 9 سنوات عن الشاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الأحد عيد ميلاد النجمة حنان ترك، وهي النجمة التي ولدت فى القاهرة 7 مارس، ودرست فى معهد الباليه، ورقصت الباليه لفترة طويلة قبل دخولها مجال التمثيل.

بدأت حنان العمل في مجال التمثيل بعدما شاهدها المخرج خيري بشارة أثناء أحد العروض المسرحية، فرشحها للمشاركة في فيلم رغبة متوحشة في عام 1993 ليكون أول بطولاتها السينمائية، وبعد ذلك نالت حنان ترك أدوار البطولة في العديد من الأفلام منها: "جواز بقرار جمهوري، سهر الليالي، جاءنا البيان التالي".

وشاركت حنان ترك أيضا في العديد من المسلسلات التليفزيونية، وأشهرها "نصف ربيع الآخر، أوبرا عايدة، لن أعيش في جلباب أبي"، وقررت حنان ارتداء الحجاب عام 2006، لكنها واصلت التمثيل بالحجاب وقدمت مسلسلات "أولاد الشوارع، هانم بنت باشا، نونة المأذونة.

يشار إلى أن آخر ظهور للفنانة حنان ترك فى التليفزيون هو مسلسل "أخت تريز"، الذى عرض فى عام 2012 وكان العمل يناقش العلاقة بين المسلمين والأقباط، وحققت نجاحا كبيرا من خلال الشخصيتين التى ظهرت بهم فى أحداث العمل، حيث ظهرت بشخصيتين الأولى فتاة مسيحية واسمها تريز، والأخرى فتاة مسلمة وتدعى "خديجة"، إلى أن تكشف الأحداث أنهما أختان فى الأصل.