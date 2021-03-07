شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فريق عمل أغنية أنغام الجديدة "هو نفس الشوق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تستعد النجمة أنغام، لطرح أغنية جديدة بعنوان "هو نفس الشوق"، من كلمات أسامة مصطفى، ألحان مصطفى العسال وتوزيع محمد العشى، ومن المقرر أن يتم طرحها اليوم الأحد على يوتيوب.

كانت قد طرحت أنغام في الفترة الماضية ألبومها باللهجة الخليجية وتضمن 15 أغنية تنوعت ما بين الكلاسيكى والطرب العصرى بأسلوب شبابى مفعم بالحب والرومانسية، وهى: "مزح"، "تسلم يدينه"، "لا تستغرب"، "لا يقين"، "أنانى"، "آخر لقا"، "غريب"، "ظل وهجير"، "هنا وهناك"، "أدور"، "ثلاث حروف"، "ألف آسف"، "اسمك حبيبى"، و"طاولة".

فى سياق آخر، عبرت النجمة أنغام مؤخراً عن حبها الكبير لأغنية النجم محمد ثروت "يا مستعجل فراقى" وأثنت على ألحان صديقها رحيم، قائلة: "الله الله إيه الجمال والروعة دي يا بختك يا رحيم لحنت للصوت العظيم استاذنا محمد ثروت".

جدير بالذكر أن مفاجآت الفنانة أنغام، خلال شهر مارس لن تقتصر عند ذلك، وإنما سيشمل الشهر الجارى إحياءها لحفل موسيقى في افتتاح مهرجان الموسيقى الكلاسيكية في مركز المنارة بالتجمع الخامس، يوم الجمعة 26 مارس، وفقاً لما أعلنت عنه فى وقت سابق حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر، وأعلنت عن الحفل.