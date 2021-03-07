التحالف يدمر 5 مسيرات حوثية مفخخة تستهدف المدنيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي بقيادة لدعم الشرعية في اليمن بقايدة السعودية، رصد وتدمير عدد من الطائرات المسيرة المفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي.

وقال التحالف العربي، في بيان، إن دفاعاته اعترضت ودمرت 5 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي في محاولة لاستهداف المدنيين.

وأضاف التحالف أنه "تجري متابعة عدد من الطائرات المسيرة الأخرى التي أطلقتها مليشيات الحوثي".



وأكد التحالف العربي أنه "سيتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وكان اليمن طالب، السبت، بضرورة توفير دعم دولي جاد للضغط العسكري والسياسي على مليشيا الحوثي لإجبارها على الجنوح للسلام.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني إن "تجارب اليمنيين مع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا منذ نشأتها تؤكد أن المليشيا لا تفهم سوى لغة القوة"، ولن تنصاع لدعوات وجهود التهدئة ووقف إطلاق النار والانخراط في سلام مبني على قاعدة المرجعيات الثلاث، إلا تحت ضغط عسكري وسياسي.

وأكد المسؤول اليمني في سلسلة تدوينات على "تويتر" أن ذلك يجب أن يستوعبه المجتمع الدولي، وأن مليشيا الحوثي لم تجلس على طاولة مفاوضات إلا تحت الضغط العسكري.

واعتبر الإرياني أن كل جولات المحادثات التي شاركت فيها مليشيا الحوثي لم تكن جادة في الوصول لحل سلمي للأزمة، وكان الجلوس على طاولة المفاوضات مجرد مناورة لالتقاط الأنفاس وترتيب صفوفها وتجنيد المزيد من المغرر بهم.

وأشار إلى أن عودة مليشيا الحوثي للتصعيد العسكري يأتي تنفيذا للأجندة الإيرانية وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.