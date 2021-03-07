شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "عيونه لما قابلونى" لـ رامى صبرى تتخطى حاجز 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطت أغنية "عيونه لما قابلونى"، للفنان رامى صبرى حاجز 5 ملايين مشاهدة على قناته الرسمية على "يوتيوب"، منذ طرحها في عيد الحب، والأغنية الجديدة كتبها الشاعر الغنائي محمد عاطف ومن ألحان رامي صبري وتوزيع ومكس وماستر جلال حمداوي، وبيانو كريم صبري وتصوير عماد قاسم.

وتصدر المطرب رامي صبري تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى في مصر والدول العربية، بعد أن نالت إشادات بألحانها وكلماتها التي جعلتها تحقق عدد مشاهدات في وقت قصير.

يذكر أن النجم رامي صبري حقق نجاحا خلال الفترة الماضية، بعد طرحه أغنيات سينجل مثل "خليني أشوفك تاني وخطيرة وشطبنا"، بالإضافة إلى تتر مسلسل "فرصة تانية" خلال رمضان الماضي باسم "غريب الحب" و"مش مرتاحين" تتر مسلسل "طلقتك نفسي" الذي عُرض مؤخرا.

ووجه مؤخرا رامى صبرى، رسالة للشاعر الغنائى تامر حسين والملحن عزيز الشافعى، على خلفية خلافهم الأخير عبر خاصية ستورى على حسابه بإنستجرام.

وكتب رامى، قائلا:"إحقاقا للحق وكل واحد ياخد حقه أغنية شكرا للفنان الكبير عمرو دياب، أنا فعلا كنت شغال فيها لكن الأغنية مش ملكى قانونى يعنى مثلا محدش خد منى حقوق أو مقابل مالى أو أخدت تنازل رسمي علشان بس أبرئ تامر حسين وعزيز الشافعى من الحته دى".