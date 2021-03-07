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علا رشدي وأحمد داود يحتفلان بعيد ميلاد نجلهما (صورة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة علا رشدي وزوجها الفنان أحمد داود بعيد ميلاد نجلهما "آدم".

ونشرت علا صورًا تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"والله وأحبك موت وأحب برج الحوت".

واكتفى الفنان أحمد داود في تعليقه بوضع قلوب.

شاركت الفنانة علا رشدي في رمضان الماضي بمسلسل "بـ100 وش" وهو من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، إنتاج العدل جروب، إخراج كاملة أبو ذكري، بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، محمد عبد العظيم، شريف دسوقي، دنيا ماهر، سلوى محمد علي، حنان يوسف، زينب غريب وحسن أبو الروس

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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