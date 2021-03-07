شكرا لقرائتكم خبر عن جاستين بيبر يطلق كليبه الجديد بعنوان "Hold On" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق النجم العالمى جاستين بيبر أمس الجمعة كليب أغنيته السينجل الجديدة والتى تحمل اسم "Hold On" وذلك على قناته بـ"يوتيوب" والتى تضم أكثر من 61.3 مليون شخص.

وأغنية "Hold On" هى واحدة من أغنيات ألبومه الغنائى الجديد الذى من المقرر أن يطلقه نجم البوب الشهير خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والكليب هو من إخراج كولين تيلى .

استطاع كليب "Hold On" الذى أطلقه جاستين بيبر أن يحصد أكثر من 6.8 مليون مشاهدة خلال يوم واحد فقط من إطلاقه، إضافة إلى 685 ألف likes حتى الآن .





يذكر أن النجم العالمى جاستين بيبر الذى يتمتع بشعبية جارفة حول العالم استطاع أن يضع بصمة مذهلة وذلك بالحفل الافتراضى الذى أحياه مؤخرًا بالتزامن مع عيد الحب على منصة "التيك توك" الشهيرة، وأطلق على الحفل "Journals live from the drew house"، و قد استطاع الحفل اجتذاب أكثر من أربعة ملايين مشاهدة عبر بثين، ما يجعله البث المباشر للفنان الفردى "single-artist" الأكثر مشاهدة فى تاريخ موقع " “TikTok.



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