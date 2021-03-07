شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير موعد عرض الجزء التاسع من فيلم Fast & Furious إلى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع جاست جيرد عن تغير موعد عرض فيلم فيلم F9، فيلم Fast & Furious التاسع، والذي كان من المقرر أن يعرض في 28 مايو المقبل ثم تم تأجيله إلي 2 أبريل، ولكن شركة Universal تراجعت وأعلنت عن موعد عرض الفيلم في 25 يونيو المقبل.

وشهد الفيلم العديد من التأجيلات والتغيرات في موعد العرض وذلك بسبب جائحة كورونا التى أدت إلى إغلاق جميع دور العرض حول العالم، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "movieweb"، كان من المقرر طرح الجزء العاشر من السلسلة خلال 2021.

وفي سياق متصل طرح القائمون علي فيلم " Fast and Furious أول إعلان تشويقي قصير للجزء التاسع المنتظر من سلسلة أفلام سباقات السيارات الشهيرة، والذى يعتبر تمهيدا للإعلان الرئيسي للفيلم الذي يطرح بمدة أطول.

وظهر النجم فان ديزل بالإعلان، برفقة شخصية نجله بالفيلم، التي تحمل اسم شخصية نجم سلسلة "فاست أند فيرويس" الراحل "بول ووكر"، الذي كان يحمل اسم "أوكونر"، وتوفي في 30 نوفمبر 2013 إثر حادث سيارة.

يذكر أن الجزء القادم سيشهد ظهور مغنية الراب الأمريكية كاردى بى، الذى تقوم بإنتاجه شركة Universal في دور لم يكشف عنه بعد، وتعد هذه ثاني مشاركات كاردى بى السينمائية بعد فيلمها مع جنيفر لوبيز فى Hustlers .

كما يعود ليلتقي المغنى والممثل Don Omar صاحب شخصية "سانتوس" داخل أحداث سلسلة Fast & Furious، إلى الجزء التاسع من العمل، وذلك بعد توقف مشاركته منذ الجزء الخامس الذي عرض عام 2011.

وحقق الجزء الأخير من سلسلة Fast & Furious حصيلة إيرادات وصلت إلى مليار و238 مليون دولار أمريكى حول العالم، ويشارك فى بطولة الفيلم فان ديزل، وسكوت أستوود، وشارليز ثيرون، وكورت راسل، ودوين جونسون، وهيلين ميرين، وميشيل رودريجيز، وجايسون ستاثام ومن تأليف كريس مورجأن وجارى سكوت طومسون، ومن إخراج F. Gary Gray.