صابرين:" ما لناش إلا بعض يناقش جائحة كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة صابرين، إن حكاية ما لناش إلا بعض، من مسلسل ورا كل باب، والذي سيتم عرضه على قناة الحياة، يضم سلسلة من الحلقات المنفصلة المتصلة، يناقش جائحة كورونا.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن المسلسل الجديد يحكي عن أول يوم رمضاني مر على جميع المصريين خلال العام الماضي مع انتشار فيروس كورونا ومعاناة كافة دول العالم.

وأكدت أن المسلسل بالرغم من قلة عدد حلقاته إلا أنه نجح في مناقشة كل ما يشغل بال الأسرة المصرية بداية من الأجداد وصولا للأحفاد في حدوتة قصيرة وممتعة.