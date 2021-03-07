شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى وأمير كرارة يستعيدان ذكرياتهما بأحد الأعمال الفنية في سهرانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت بشرى ذكرياتها فى شباب أون لاين مع أمير كرارة خلال استضافته لها هى والفنان خالد الصاوى فى برنامج "سهرانين" الذى يذاع على قناة on، وذلك عندما عرض لها صورة من مسلسل شباب أون لاين، وأكد لها أنها منذ عشرين عاما، وقالت ضاحكة كنت حينها نحيفة جدا، وكنت تقدم لى الكثير من الأكل بهدف أن أسمن موجهة حديثها لأمير كرارة، الذي شاركها في المسلسل، وهنا أكد خالد الصاوى ضيف حلقة سهرانين، أنه شاركهما فى حلقة من حلقات شباب أون لاين، وكان يقوم فيها بدور الشاب البورسعيدى الذى جاء لخطبة إحدى الفتيات.

ويشارك الفنان خالد الصاوى فى مسلسل "القاهرة كابول" المقرر عرضه فى رمضان المقبل، وهو من بطولة كل من: طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، حسنى شتا وكريم سرور، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي، ومن إنتاج شركة سينرجي .

ويعتمد مسلسل "القاهرة كابول" أحداثه على 3 شخصيات رئيسية هم: الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلًا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين .

والجدير بالذكر أن الفنانة بشرى تشارك فى مسلسل "الاختيار 2"، وقد أعربت عن سعادتها البالغة بمشاركتها فى الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، من بطولة النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، حيث تجسد دور زوجة إياد نصار خلال أحداث العمل، وتواجه العديد من المواقف الصعبة لكونها زوجة ضابط وتعيش فى الكثير من الضغوطات والصعوبات لكي تسانده.

ويشارك في بطولة مسلسل "الاختيار 2"، عدد كبير من النجوم منهم كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إنجي المقدم، أسماء أبواليزيد، محمد علاء، هادي الجيار، أحمد شاكر عبد اللطيف، إسلام جمال، محمد فراج، وغيرهم، كما أنه من المتوقع أن يشارك في العمل العديد من ضيوف الشرف، مثلما كان الوضع في الجزء الأول، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمى.