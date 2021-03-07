محمد الفلاح - كورونا والفنانون المصريون.. إصابة غادة عادل وتعافي أحمد مكي

الأحد 7 مارس 2021

أعلنت الفنانة المصرية غادة عادل إصابتها بفيروس كورونا المستجد، السبت، عبر مداخلة تلفزيونية لها.



وقالت غادة عادل إن المسحة التي أجرتها جاءت نتيجتها إيجابية، موضحة أنها تخضع في الوقت الحالي للعزل المنزلي، وتتبع تعليمات وزارة الصحة.

وأكدت عادل لبرنامج "et العربي" أنها ستخضع لمسحة جديدة الأسبوع المقبل للاطمئنان على حالتها الصحية، مشيرة إلى أن صحتها جيدة في الوقت الحالي.

وعلى صعيد آخر تعافى الفنان أحمد مكي من فيروس كورونا بعد أسبوعين من العزل المنزلي وتطبيق بروتوكول العلاج، وحرص فور تحسن صحته على حضور مسابقة للحمام الزاجل بمنطقة نجع حمادي.

ومن المقرر أن يستأنف تصوير دوره في مسلسل "الاختيار2"، الثلاثاء المقبل، الذي يجسد خلاله شخصية ضابط أمن وطني ينحرف عن المسار الصحيح، ويقع تحت تأثير الجماعات الإرهابية.

المسلسل إخراج بيتر ميمي وتأليف هاني سرحان وإنتاج شركة سينرجي، ويضم نخبة من ألمع نجوم التمثيل في مصر منهم كريم عبدالعزيز، رياض الخولي، وبشرى، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل.