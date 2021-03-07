شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى: كرة القدم أعطتنى الكثير لكنى أعشق التمثيل منذ صغرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد صلاح حسنى، إنه يحب كرة القدم وأنها أعطته الكثير، ورغم ذلك أعتزل اللعب وهو في 26 من عمره، لأنه كان يعشق التمثيل لكنه كان صغير ويخجل التحدث عن احترافه التمثيل.

وأضاف حسني، خلال حلول أبطال مسلسل "الدايرة" مع الإعلامي عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس، قائلا: "استحالة أرجع للملعب تاني أنا طول حياتي كان نفسي ابقي ممثل"، مشيرا أنه يعشق النادي الأهلي كيان قبل كونه فريق عظيم، مضيفا أنه محظوظ جدا كونه أتصنف ضمن أفضل 100 موهبة شابة في كرة القدم في العالم أثناء لعبه بنادى شتوتجارت الألمانى .

وكشف النجم أحمد صلاح حسني، تفاصيل شخصية الطبيب النفسي التي يقدمها بأحداث مسلسل "الدائرة"، مشيرا إلى أنه جلس مع عدد من الأطباء النفسين ليتقن الشخصية ويقدمها بكل طبيعي، ويدخل كواليس المشاكل النفسية، لذلك جلس من أكثر من طبيب ليصل إلى تفاصيل شخصية الطبيب النفس في مسلسل "الدايرة".

وأشار أحمد صلاح حسنى، إلى أنه لم يذهب إلي طبيب نفسي من قبل وأنه يعالج ضغوطه النفسية دائما بالعمل الجاد، قائلا: "بعد ما قعدت مع أطباء نفسين اكتشفت إني كنت بعالج نفسي بفسي لأن الدكتور بقولك أنا مش ساحر لازم البداية تكون من عندك".

وأوضح أحمد صلاح حسني، أنه سعد بتعاونه للمرة الثانية مع المؤلف محمد عبد المعطي والمخرج أحمد سمير فرج، بعد مسلسل "النمر" كشف كواليس اعتزاله مبكرًا كرة القدم علي الرغم من موهبته ولعبه كرة القدم بالنادي الأهلي، وخوضه تجربة التلحين لكبار المطربين ومنهم عمرو دياب وحماقي وشيرين وغيرهم.

المسلسل "الدايرة" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصى، مى القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، دنيا المصرى، أمانى كمال، مها أبو عوف، محمود حافظ.