شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جمال: أحمد صلاح حسنى شجعنى على الغناء فى مسلسل "الدايرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان إسلام جمال، أنه لم يخشي عرض مسلسل "الدايرة"، أثناء ذروة فيروس كورونا، مشيرا إلي أن المشكلة الحقيقية كانت أثناء التصوير، قائلا خلال حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس" "مع عمرو الليثي: "أحمد صلاح حسني كان ناقص يخلينى أمثل معاه بالكمامة".

و أضاف إسلام جمال، أن النجم تامر حسنى أخ كبير له ويدعمه دايما ، ووقف بجانبه في البدايات عندما عمل معه في فيلم "نور عينى"، واضاف إسلام جمال، قائلا: "أنا غير متقن للغناء بشكل كبير، وكان تحدي كبير أني أقدم شخصية مغني بالمسلسل ، و أحمد صلاح حسنى و أحمد سمير فرج هما اللى شجعونى أغنى في المسلسل".

في حين تحدث إسلام جمال، عن نجاح مسلسل "الدايرة" وكواليس مشاركته، وأيضا نجاحه في دورسليم بمسلسل "جمال الحريم"، ومشاركته في ماراثون دراما رمضان من خلال الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار2".

المسلسل "الدايرة"، ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصى، مى القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، دنيا المصرى، أمانى كمال، مها أبو عوف، محمود حافظ.