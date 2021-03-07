شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى: حرصت على تقديم شخصية جديدة بـ"الدايرة" مختلفة عما سبق وقدمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم أحمد صلاح حسنى، من خلال برنامج "واحد من الناس" مع الاعلامي عمرو الليثي، إنه عندما جلس مع حسام شوقى المنتج الفني لمسلسل"الدائرة"، اتفقا علي تقديم مسلسل مختلف وشخصية جديدة عما قدمها في مسلسلي "ختم النمر"، و"الفتوة"، وأضاف حسني أنه اقترح عليه فكرة شخصية الطبيب النفسي، وهي الفكرة التي تحمس لها حسني بشدة .

وعلي جانب أخر كشف النجم أحمد صلاح حسني، تفاصيل شخصية الطبيب النفسي التي يقدمها بأحداث مسلسل "الدائرة"، مشيرا أنه جلس مع عدد من الأطباء النفسين ليتقن الشخصية ويقدمها بكل طبيعي، ويدخل كواليس المشاكل النفسية، لذلك جلس من أكثر من طبيب ليصل إلى تفاصيل شخصية الطبيب النفس في مسلسل "الدايرة".

وأضاف أحمد صلاح حسنى، أنه لم يذهب إلي طبيب نفسي من قبل، وأنه يعالج ضغوطه النفسية دائما بالعمل الجاد، قائلا: "وبعد ما قعدت من أطباء نفسين اكتشفت إني كنت بعالج نفسي بفسي لأن الدكتور بقولك أنا مش ساحر لازم البداية تكون من عندك".

وأشار أحمد صلاح حسني، أنه سعد بتعاونه للمرة الثانية مع المؤلف محمد عبد المعطي والمخرج أحمد سمير فرج، بعد مسلسل "النمر" كشف كواليس اعتزاله مبكرًا كرة القدم علي الرغم من موهبته ولعبه كرة القدم بالنادي الأهلي، وخوضه تجربة التلحين لكبار المطربين ومنهم عمرو دياب وحماقي وشيرين وغيرهم.

المسلسل "الدايرة"، ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصى، مى القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، دنيا المصرى، أمانى كمال، مها أبو عوف، محمود حافظ.