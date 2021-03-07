نورهان بـ"ضفائر" ملونة وسلاف فواخرجي أمام سيارة فارهة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ابتسام تسكت

نشرت الفنانة المغربية ابتسام تسكت صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"برنيطة" ، نالت الصورة إعجاب جمهورها.

جيهان خليل

نشرت المطربة جيهان خليل صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة عفوية، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

ريم سامي

نشرت الفنانة ريم سامي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل أحد المطاعم، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

سلاف فواخرجي

نشرت الفنانة سلاف فواخرجي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام سيارة فارهة.

صبا مبارك

نشرت الفنانة صبا مبارك صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "تاج" على رأسها، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

ماريتا الحلاني

نشرت المطربة ماريتا الحلاني صورة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، حازت الصورة إعجاب متابعيها.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل منزلها.

نورهان

نشرت الفنانة نورهان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"ضفائر" ملونة.

هاجر أحمد

نشرت الفنانة الشابة هاجر أحمد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل أحد المطاعم .

ماجي بو غصن

نشرت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها داخل سيارتها، علقت :"هاي".