"تلف في الرئة وضعف عضلة القلب".. تطورات الحالة الصحية للفنانة اعتماد خورشيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عبد الفتاح العجمي:

تعرضت الفنانة والمُنتجة اعتماد خورشيد، لوعكة صحية كبيرة، خلال الساعات الماضية، مما استدعى نقلها لتلقي العلاج بالمستشفى.

وكشف إيهاب خورشيد، نجل الفنانة الكبيرة في تصريحات خاصة لمصراوي أن والدته تُعاني من مشاكل في التنفس، وضعف عضلة القلب، وتلف كبير بالرئتين مما يجعلها تعمل بربع رئة".

واستكمل:" والدتي أجرت مسحة كورونا للاطمئنان وتبين عدم إصابتها بفيروس كورونا".

وكانت اعتماد خورشيد أعلنت تلقيها العزاء في نجلها الموسيقار وعازف الجيتار عمر خورشيد، وذلك رغم مرور أكثر من 40 عامًا على وفاته، عقب وفاة صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق.