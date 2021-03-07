بالفيديو: فنانة عربية تحطم آمال سعد لمجرد وتحصد مليار مشاهدة على “يوتيوب”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 مارس 2021 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

تخطت المغنية المغربية نورا فتحي حاجز المليار مشاهدة على موقع “يوتيوب”، لتصبح بذلك أول عربية أفريقية تكسر حاجز المليار.

ووصل مقطع فيديو كليب “ديلبيرDilbar” للمغنية والراقصة نورا فتحي، ذات الأصول المغربية التي تعمل في السينما الهندية للمليار مشاهدة، محطما الأرقام القياسية وقتها، حيث تجاوز الكليب 21 مليون مشاهدة في أول يوم من إصداره.

واحتفلت نورا فتحي بإنجازها الذي حققته في مكتب T-Series في مومباي كأول امرأة عربية أفريقية تحقق هذا الإنجاز، حيث نشرت صورا عبر حسابها في موقع “إنستغرام”، وكتبت: “يا لها من مفاجأة مذهلة .. شكرا يا رفاق!”.

وأضافت: “اليوم أصبحت أول امرأة عربية أفريقية تصل إلى مليار شخص على موقع يوتيوب #dilbar! ولم يكن باستطاعتي فعل ذلك بدون حبكم ودعمكم.. ممتنة للأبد.. والمزيد قادم في المستقبل”.

وظهرت أغنية كليب “ديلبير” في فيلم Satyameva Jayate للمخرج ميلاب زافيري عام 2018، والذي لعب دور البطولة فيه جون أبراهام، بينما ألهبت نورا فتحي حماس الجمهور بمهاراتها في الرقص الشرقي، ما يجعل الكليب أول أغنية هندية تحصد مثل هذه الأرقام في الهند.

وتفوقت فتحي بهذا الإنجاز، على مواطنها سعد المجرد الذي كان يطمح لتحقيق لقب أول فنان عربي أفريقي يحقق نسبة المليار مشاهدة من خلال فيديو كليب أغنيته الشهيرة “أنت معلم”، والتي دشن لها “حملة المليار” كي ينال اللقب.