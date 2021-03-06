ابن أرنولد غير الشرعي ينشر صوراً تظهر مدى الشبه بينهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: نشر جوزيف باينا نجل أرنولد شوارزنيغر سلسلة من الصور عبر حسابه في إنستغرام حيث بدا الشبه واضحاً جداً بينه وبين والده.

وأظهر الشاب (23 عاماً) الذي يسير على خطى والده ليصبح لاعب كمال أجسام، نتائج عمله الشاق، حيث اختار بعض الوضعيات التي تبرز عضلاته المفتولة.

قبل أن يصبح نجماً سينمائياً وبعدها سياسياً، كان أرنولد بطلاً في كمال الأجسام في موطنه الأصلي، وبالتالي لُقّب بـ”البلوط النمسوي”.

في عام 1970 احتل لقب مستر أولمبيا عن عمر يناهز 23 عاماً، ليصبح أصغر فائز على الإطلاق باللقب، لكنه اعتزل هذه الرياضة بعد عقد من الزمن.

وحصل جوزيف الآن على دوره التمثيلي الأول، وهو فيلم كوميدي من الخيال العلمي يُدعى “The Chariot”، في خطوة مهنية أخرى تعكس دور أرنولد.

وقال جوزيف لموقع “الدايلي ميل” البريطاني في مقابلة حصرية حديثة: “إنني أتبع خطى والدي لأنني أفعل شيئاً خاصاً بي. أنا أبحث عن فرصة في مجال التمثيل لأنني أريد أن أصبح ممثلاً”.

ويكمن أمله في “التركيز فقط على نفسه” و”وضع حدّ” للمقارنات بوالده، على الرغم من حقيقة أن نجم فيلم “Terminator” هو “مصدر إلهامه”.

لدى أرنولد وزوجته ماريا شرايفر التي انفصلت عنه أربعة أولاد معاً هم كاثرين (31 عاماً) وكريستينا (29 عاماً)، باتريك (27 عاماً) وكريستوفر (23 عاماً).

وانفصلت شرايفر عن زوجها منذ حوالي عقد من الزمان بعد أن تبيّن أنه أنجب جوزيف من علاقة غير شرعية مع مدبرة منزل العائلة ميلدريد باينا.