لطفي بوشناق: رفضت عرضاً بـ300 ألف دولار للغناء مع إسرائيلي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: رفض الفنان لطفي بوشناق عرضاً للغناء مع فنان إسرائيلي مقابل مبلغ 300 ألف دولار أميركي.

وقال المطرب التونسي في مقابلة إعلامية محلية: “أنا أمثل نفسي وكل شخص وفنان يتحمل مسؤوليته أمام الله وأمام التاريخ، فأنا قضيتي فلسطين وسأظل أدافع عنها ومهما قدّمت أنا مقصر في حق شهداء فلسطين والأسرى الفلسطينيين والشعب الفلسطيني المقهور”.

وتابع: “بالنسبة إلي القدس هي أولى القبلتين وثالث الحرمين وهي قضية إنسانية بحتة ولن يهدأ بال للعالم ولن يعرف السلام إذا لم تحل قضية فلسطين وأقولها وأنا متوكل على الله”.

وختم لطفي بوشناق بقوله: “إعمل ما شئت وافعل ما شئت لكن تأكد أنه لا يمكن تزوير التاريخ والحقائق فأنت ستذكر بعملك ولن تستطيع تزوير تاريخ فلسطين، فتاريخ فلسطين مدوّن في عقولنا والفنان موقف ورسالة وإلا فلا يستحق كلمة فنان، فالفنان شاهد على العصر وهو المرآة التي تعكس الواقع والأصل أن ينطق الفنان باسم الشعب والإنسانية والحقيقة وباسم العدالة وباسم الحرية وبإسم الديمقراطية وحقوق الإنسان”.