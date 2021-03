شرارة جديدة تعيد إشعال نيران خلاف دريك وكانييه ويست.. علاقة مع كيم كارداشيان؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أطلق دريك شرارة جديدة أعادت إشعال نيران خلافه الطويل مع كانييه ويست، بحسب ما نقل موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

ترك مغني الراب (34 عاماً) معجبيه يتحدثون عن علاقته الغرامية المزعومة مع نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بعد إطلاق أغنيته الجديدة “Wants and Needs” يوم الجمعة.

وأشار الأخير بأغنيته إلى أنّ عليه الرجوع إلى إيمانه مثل ويست والاعتراف له بخطاياه، إلا أنّ الأخير لم يصدّقه عند سماعها.

على الرغم من أن دريك لم يذكر كيم بالاسم أبداً، إلا أن روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بدأوا على الفور في التكهن بأن الفنان الكندي كان يشير إلى علاقة محتملة مع نجمة تلفزيون الواقع.

تأتي الأغنية بعدما سبق ونوّه النجم باحتمال وجود علاقة بينه وبين كارداشيان في أغنية “In My Feelings” الشهيرة التي أطلقها عام 2018 والتي اشتهرت بعبارة “?Kiki, do you love me”، ما دفع المعجبين إلى الإشارة إلى أن كيكي هو لقب كيم الذي تناديها شقيقاتها به.

كما سخر دريك من حقيقة أنه كان جار الزوجين المنفصلين في أغنية “Can’t Take a Joke” وأنها كانت “تطلب سيارة أوبر وتقصده لتعطيه شيئاً يفرحه.

وردّ ويست على دريك في ذلك الوقت من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في إنستغرام قائلاً: “حقيقة أن هناك أشخاصاً يروّجون للشائعات أو يفكرون في أنك أقمت علاقة مع زوجتي وأنك لا تعلّق على الموضوع لا يناسبني”.

يذكر أنّ كيم تقدمت بطلب الطلاق من ويست الشهر الماضي، بعد نحو سبعة أعوام من الزواج.