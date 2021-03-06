شكرا لقرائتكم أحمد فهمي: شيرين من أهم الأصوات بمصر وأصالة صديقتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الممثل المصري، أحمد فهمي، أن الفنانة شيرين عبدالوهاب من أهم الأصوات الموجودة في مصر والوطن العربي، معبراً عن سعادته بالعمل معها في مسلسل "طريقي".

وتحدث في حوار مع "العربية.نت"، عن الفنانة السورية أصالة التي سبق وغنى معها ديو "عيش سكر وطن" في 2016، معتبراً أنه استفاد من هذه التجربة، وهو سبق وتعاون معها عندما كان عازفاً في فرقتها، ويعتبرها صديقة ويقدّرها لأنها فنانة تحترم عملها.

كما قال إنه متأثر فنياً بالسيدة فيروز وابنها الفنان زياد الرحباني، ولا مانع لديه من الغناء يوماً ما باللهجة اللبنانية في حال كانت الأغنية من كلمات وألحان زياد الرحباني، لأنه يقدّره ويعتبره من أهم الفنانين والموسيقيين في الوطن العربي.

ورد الخال وأحمد فهمي

وحول الأوضاع الحالية، أكد أن جائحة كورونا أثرت على عمله، لكنها لم تخلق عنده الوسواس أو الخوف.

إلى ذلك، انتهى النجم المصري منذ أيام من تصوير مسلسل "قارئة الفنجان"، حيث يجسّد شخصية مهندس معماري يدعى سلام ويشاركه مجموعة من الممثلين: من السعودية أحمد شعيب ومن سوريا يارا قاسم ومن لبنان باسم مغنية وورد الخال.

مسلسل قارئة الفنجان

كما أعلن انشغاله بتصوير مسلسل رمضاني بعنوان "كل ما نفترق" مع الممثلة ريهام حجاج ويجسد من خلاله شخصية مختلفة (حسام مخلوف) يقدمها للمرة الأولى، والعمل من إخراج كريم العدل، وسيتضمن المسلسل مفاجآت.

أما على صعيد الغناء فهو يجهّز لأغنية جديدة ستصدر في الصيف المقبل، بالإضافة إلى مسلسل إذاعي مع فرقة "واما" وسيكون في التوقيت نفسه.