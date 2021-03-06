شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام بصحبة أمير طعيمة بالكمامة قبل طرح "هو نفس الشوق".. والأخير: الالتزام حلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة أنغام في صورة جديدة مع المؤلف والشاعر الغنائي أمير طعيمة الذي حرص على نشر الصورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ولاقت تفاعلاً كبيرًا بين جمهورهما على السوشيال ميديا.

وحرصت الفنانة أنغام على ارتداء كمامة سوداء لحماية نفسها والآخرين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كما ارتدى الشاعر الغنائي أمير طعيمة "كمامة" أيضًا، معلقا على الصورة بقوله :"الالتزام حلو مفيش كلام".



أمير طعيمة عبر انستجرام

ويأتي ذلك قبل ساعات من طرح كليب أغنيتها الجديدة "هو نفس الشوق"، وقد شوقت الفنانة أنغام جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" إلى كليب أغنيتها الجديدة "هو نفس الشوق" قبل طرحها على قناتها الرسمية على يوتيوب.



أنغام وأمير طعيمة

وشاركت الفنانة أنغام متابعيها عبر انستجرام، صورة لها، معلقة عليها :"استنوا كليب أغنية أٔنغام (هو نفس الشوق) بكرة الساعة ٧ مساءً على قناة أنغام الرسمية على اليوتيوب". وظهرت أنغام في الصورة التي نشرتها على انستجرام في إطلالة أنيقة مرتدية فستان أحمر، بينما تنظر بعينيها بعيدا عن الكاميرا، وقد لاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين معجبيها.



أنغام عبر انستجرام

وكانت النجمة أنغام، قد روجت في وقت سابق، لأغنيتها الجديدة "لن نفترق"، والتي تعد إحدى أغنيات ألبومها الجديد "هو نفس الشوق"، حيث نشرت بوستر للأغنية الجديدة عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر، تظهر من خلاله وهى في كامل أناقتها بفستان أحمر اللون، لتعلن عن اقتراب طرح الأغنية.

وتستعد الفنانة أنغام إلى إحياء حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى الكلاسيكية، يوم الجمعة الموافق 26 مارس، حيث نشرت صورة لها في وقت سابق، عبر حسابها الشخصى على تويتر، لتعلن عن حفلها القادم.



أنغام

وتعاون أمير طعيمة مع أنغام في كليب أغنيتها التى طرحتها مؤخرا بعنوان "أنا قدها"، ضمن حملة "100 مليون صحة"، خلال مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، وهى من كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبد الواحد، وزيع مادى، ميكس وماستر خالد سند.