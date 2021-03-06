هكذا علق نبيل الحلفاوي على فوز الترجي على الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على فوز نادي الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لنادي الزمالك، في دوري أبطال أفريقيا.

وكتب "الحلفاوي" تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، :" بعد الهدف الثالث أفلح الترجي في قتل المباراة ولم يستطع الزمالك للأسف إحياءها، مازالت الفرصة متاحة أمام الزمالك للصعود.. خروجه من دور المجموعات غير متصور وغير مقبول بالنظر لعناصر الفريق".

ومن ناحية أخرى يشارك الفنان نبيل الحلفاوي في مسلسل "القاهرة كابول"، مع فتحي عبد الوهاب وطارق لطفي وخالد الصاوي من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.