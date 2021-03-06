مهدد بالسجن 20 عامًا.. إعادة فتح قضية اتهام سعد لمجرد باغتصاب فتاة فرنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قررت السلطات الفرنسية إعادة فتح قضية الفنان المغربي سعد لمجرد التي واجه فيها تهمة اغتصاب فتاة فرنسية لم تبلغ 20 عاما تحت تأثير الكحول نهاية عام 2016، ويعيد فتح القضية الأنظار إلى سعد لمجرد من جديد، وقد يواجه حكما قضائيا بالسجن 20 عاما في حالة إثبات أنه اغتصب الفتاة الفرنسية لورا بريول تحت تأثير الكحول.

وكان قاضي التحقيق قد أسقط هذه الجناية عن سعد لمجرد في أبريل 2019، لعدم وجود أدلة كافية تثبت الإدانة، وأحاله إلى محكمة الجنح بعد تخفيف التهمة إلى "الاعتداء الجنسي" و"العنف مع أسباب مشددة للعقوبة"، ليعود سعد لمجرد لتقديم أعماله الغنائية وأنشطته الفنية بين إحياء الحفلات وتقديم أغان حققت نجاحا كبيرا في فرنسا وعدد من الدول العربية منها مصر .

وحقق المجرد نجاحًا ملفتًا بأغنيتيّ "إنساي" مع محمد رمضان، و"عدى الكلام" التي كانت أول تجاربه في الغناء باللهجة المصرية.